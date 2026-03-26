الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمعية الصحفيين الإماراتية تنظم محاضرة «الإعداد النفسي للأبناء وقت الأزمات»

سلطان كراني متحدثاً خلال المحاضرة (من المصدر)
27 مارس 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً
سيف بن زايد يعزي في وفاة علي العبيدلي
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية محاضرة عن بُعد بعنوان «الإعداد النفسي للأبناء وقت الأزمات ودور الأسرة في تعزيز الطمأنينة»، ضمن برامج لجنة التدريب والتطوير، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم استقرار الأسرة.
قدّم المحاضرة المستشار النفسي والأسري الدكتور سلطان كراني، الذي استعرض محاور عدة، تناولت آليات التعامل مع الأزمات والمتغيرات، وسبل تهيئة الأبناء نفسياً لمواجهة الظروف الطارئة، إضافة إلى دور الأسرة في ترسيخ الطمأنينة وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، حرص الجمعية على تقديم برامج توعوية نوعية تواكب المتغيرات الراهنة، وتُسهم في الحد من آثارها النفسية والاجتماعية، وذلك ضمن مبادرات «عام الأسرة».
وأوضحت أن هذه المبادرات تعكس الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي لدى الأبناء، مشددة على أهمية تكاتف الجهود لتهيئة بيئة داعمة تسهم في إعداد أجيال متوازنة.
وأضافت أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي استجابة لحاجة متزايدة لدى الأسر في ظل ضغوط الحياة المعاصرة، مؤكدة أهمية ترسيخ قيم الأمل والطمأنينة كركائز أساسية لمواجهة التحديات، إلى جانب استمرار الجمعية في تنفيذ برامج توعوية عن بُعد تصل إلى شريحة أوسع من المجتمع.
وأوضحت ريم البريكي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيسة لجنة التدريب والتطوير، أن المحاضرة تأتي ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى تمكين الأسرة وتعزيز وعيها بآليات التعامل مع التحديات، في ظلّ المتغيرات المتسارعة.
من جهته، أكد الدكتور سلطان كراني أن الإعداد النفسي للأبناء لا يقل أهمية عن الإعداد البدني، خاصة في ظل تعدد مصادر المعلومات، ما يتطلب وعياً أكبر من أولياء الأمور في كيفية التعامل مع المستجدات، مؤكداً أهمية فهم طبيعة تفكير الأطفال ورصد التأثيرات النفسية للأزمات، واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معها.

آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©