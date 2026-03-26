توّعية سائقي دراجات توصيل الطلبات ومركبات الأجرة في دبي

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف التنقل وتقديم خدمات التوصيل خاصة في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار، بما يُسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى سائقي دراجات التوصيل، خاصة ظلّ التقلبات الجوية، حيث قام الفريق الميداني في إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملة توعوية، استفاد منها 100 من سائقي دراجات التوصيل، تم توعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، واتباع الإرشادات المرورية الخاصة بقيادة الدراجات، وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة أثناء هطول الأمطار.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على خطورة السلوكيات الخاطئة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مثل الدخول إلى تجمعات المياه، أو الوقوف على كتف الطرق، أو داخل الأنفاق وتحت الجسور، لما يشكله ذلك من خطر كبير على قائدي الدراجات ومستخدمي الطريق. وأضاف، أن الحملة شملت تعريف السائقين بمنصة السلامة المرورية، والاطلاع على المواد التوعوية المتعلقة بسلامة قائدي الدراجات، بما يعزّز ثقافة القيادة الآمنة لديهم.

وشدّد العميد جمعة بن سويدان، على أن الالتزام بالتعليمات المرورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأحوال الجوية، يعدان من أهم العوامل للحد من الحوادث، داعياً سائقي دراجات التوصيل إلى التحلي بالمسؤولية والقيادة بحذر لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما قامت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بتوعية سائقي مركبات الأجرة بهدف رفع مستوى الوعي بالممارسات الآمنة أثناء القيادة خاصة في ظل التقلبات الجوية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية.

وبين العميد جمعة بن سويدان أن الفريق الميداني في إدارة التثقيف المروري نفذ محاضرة توعوية لسائقي «مؤسسة تاكسي دبي»، استفاد منها أكثر من 40 سائقاً، تم خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، واتباع الإرشادات المرورية، وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خصوصاً أثناء هطول الأمطار.

وأوضح أن السائقين تمت توعيتهم بخطورة الدخول في تجمعات المياه، لما قد تسببه من فقدان السيطرة على المركبة، إلى جانب أهمية الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات، بما يحد من مخاطر الانزلاق والحوادث المرتبطة بالأحوال الجوية.

وأكد العميد جمعة سويدان، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات المرورية، خصوصاً في الظروف الجوية المتقلبة، يُعد من العوامل الأساسية في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، داعياً سائقي مركبات الأجرة إلى التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والالتزام بقواعد المرور.