الأنظمة الرقمية تعزز جاهزية دبي للحالة الجوية

آمنة الكتبي (دبي)

رسّخت دبي نموذجاً متقدماً في إدارة الحالات المطرية، عبر منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الرصد الذكي وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يعزز سرعة الاستجابة الميدانية ويرفع كفاءة التعامل مع التحديات الجوية، في إطار رؤية استباقية تضع سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات في مقدمة الأولويات، حيث تعمل الفرق المختصة وفق خطط تشغيلية مرنة تعتمد على تحديث البيانات بشكل مستمر، بما يضمن التعامل مع المتغيرات الجوية بسرعة وفعالية، ويعزز من القدرة على استيعاب الحالات الطارئة من دون التأثير على سير الحياة اليومية أو حركة التنقل في الإمارة.

وتضطلع بلدية دبي بدور محوري في إدارة الحالات المطرية، من خلال تشغيل منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، تشمل شبكات متطورة ومحطات ضخ تعمل بكفاءة عالية، إلى جانب تنفيذ خطط استباقية لصيانة وتنظيف شبكات التصريف قبل موسم الأمطار، كما توظف البلدية أنظمة ذكية لرصد تجمعات المياه وتحديد أولويات التدخل الميداني، مع نشر فرق فنية وآليات متخصصة في مختلف مناطق الإمارة لضمان سرعة التعامل مع الحالات، والحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية.

وتبرز أهمية التكامل بين البنية التحتية التقليدية والأنظمة الرقمية في رفع كفاءة تصريف مياه الأمطار، حيث تدعم البيانات الدقيقة عمليات تشغيل وصيانة شبكات التصريف، وتساعد في تحديد النقاط التي تتطلب تدخلاً فورياً أو تطويراً مستقبلياً، بما يحقق استدامة الخدمات وجودتها، كما تسهم التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في تعزيز القدرة على التنبؤ بالحالات المطرية، من خلال دراسة الأنماط المناخية السابقة وربطها بالمؤشرات الحالية، ما يتيح وضع خطط استباقية أكثر دقة، وتقليل تأثيرات الأحوال الجوية على البنية التحتية والمجتمع.

وأكدت بلدية دبي أن الاستثمار المستمر في التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أن تطوير الأنظمة الذكية يسهم في تحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة، ويعكس التزام دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والطوارئ، وتواصل من خلال هذه المنظومة المتقدمة، ترسيخ مكانتها مدينةً رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وضمان أعلى مستويات الأمان والاستدامة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات المستقبل.

وتواصل الجهات المعنية في الإمارة تطوير بنيتها الرقمية الداعمة لإدارة الطوارئ المرتبطة بالأمطار، من خلال ربط أنظمة التنبؤات الجوية بمنصات تشغيلية مركزية، تتيح قراءة دقيقة لمؤشرات الطقس وتحليلها بشكل فوري، بما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات، وتوجيه الفرق المختصة إلى المواقع الأكثر تأثراً.

وتعتمد هذه المنظومة على شبكة متطورة من الحساسات الميدانية وأنظمة المراقبة، التي ترصد مستويات تجمع المياه في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب تقنيات النمذجة الرقمية التي تتيح توقع سيناريوهات تدفق المياه قبل حدوثها، ما يعزز من جاهزية الفرق الفنية ويحد من المخاطر المحتملة، خاصة في المناطق الحيوية والطرق الرئيسة، كما أسهمت الأنظمة الرقمية في تحسين إدارة البلاغات وتوزيع الموارد.