جهود متواصلة لمواجهة تداعيات الحالة الجوية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع فرق الطوارئ المختصة لمتابعة البلاغات والتدخل السريع في المواقع المتضررة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة لضمان راحة وسلامة سكان الإمارة وزوارها.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات العامة تواصل جهودها المكثّفة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة، مع التركيز على سلامة الطرق والمرافق العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية في جميع مناطق الإمارة.

وقال: إن الأعمال الميدانية تضمّنت متابعة البلاغات الطارئة وإزالة تجمعات المياه والرمال والصخور، إضافة إلى معالجة الأضرار البسيطة في الطرق والأسفلت والتدخل الفوري عند الحاجة.

وبيّن العلي، أن تقرير متابعة البلاغات أفاد بأن إجمالي البلاغات خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس الجاري بلغ 637 بلاغاً، توزعت بين 544 بلاغ تجمع مياه 28 بلاغ تراكم رمال و22 بلاغ تجمع صخور و20 بلاغ أضرار جانبية بالطرق و11 بلاغ أضرار في الأسفلت بالإضافة إلى 13 بلاغاً متنوعاً.

وقد تم التعامل مع جميع البلاغات وفق أولويات الطوارئ لضمان السلامة العامة وسلاسة الحركة المرورية.

ويبلغ إجمالي المعدات المتوفرة ضمن خطة الطوارئ 592 معدة متنوعة بين الخفيفة والثقيلة.

وأكدت الدائرة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المستجدات الميدانية وتوجيه المعدات حسب الأولويات واحتياجات المناطق الأكثر تأثراً لضمان استجابة سريعة وفعّالة لجميع البلاغات.