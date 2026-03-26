«النقل المتكامل» يواصل جهوده لسلامة مستخدمي الطرق

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنفيذ خططه المرورية الميدانية وتعزيز استجابته التشغيلية لضمان سلامة مستخدمي الطرق، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، بما في ذلك الأمطار وانخفاض الرؤية.

وفي هذا الإطار، يتابع المركز الحالة المرورية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات في مركز إدارة المرور، ويرصد ويراقب حركة المركبات باستخدام الأنظمة المرورية المتعددة، بما يتيح سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

كما تم تعزيز توزيع دوريات خدمة مساندة الطرق على الطرق الرئيسة لتقديم الدعم الفوري والتعامل مع الحوادث والمركبات المتعطلة، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية والإرشادية المرتبطة بالحالة الجوية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة، مع الرصد المباشر لأي عوائق والتعامل الفوري معها بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.

كما يدير المركز تدفق المركبات في المناطق الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويطبّق خططاً مرورية ميدانية متكاملة تسهم في الحد من الازدحامات والحفاظ على انسيابية الحركة.

ودعا المركز السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.