875 بلاغاً عن تجمع مياه الأمطار لـ«بلدية العين»

العين (وام)

واصلت بلدية مدينة العين تعزيز جاهزيتها الميدانية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

وتلقت بلدية العين منذ بداية الحالة الجوية بلاغات من الجمهور عبر مركز الاتصال الطارئ 993 على مدار الساعة، حيث سجلت فرق الطوارئ 875 بلاغاً متعلقاً بتجمع مياه الأمطار، وتم التعامل مع أكثر من 861 بلاغاً، محققةً نسبة تعافٍ كلي تصل إلى 98%. وخصصت البلدية 167 صهريجاً، و53 مضخة، و24 جرافة، إلى جانب 151 آلية ومعدة خفيفة تشمل الجرافات والرافعات ومركبات نقل المخلفات النباتية ومعدات قص الأشجار ومركبات النقل الخفيف.

ويسهم الفريق الميداني في تعزير جهود التعافي الذي يتكون من 584 عاملاً مساعداً، إلى جانب 117 مهندساً ومشرفاً ومراقباً من الشركات المتعاقدة، فضلاً عن أكثر من 200 موظف من بلدية مدينة العين.

وأكدت بلدية مدينة العين مواصلة أعمالها الميدانية بوتيرة متواصلة وعلى مدار الساعة، عبر فرق متخصصة تعمل وفق خطط تشغيلية مرنة.