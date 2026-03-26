875 بلاغاً عن تجمع مياه الأمطار لـ«بلدية العين»

تعزيز الجاهزية الميدانية للتعامل مع الحالة الجوية (وام)
27 مارس 2026 00:57

العين (وام)

أخبار ذات صلة
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً

واصلت بلدية مدينة العين تعزيز جاهزيتها الميدانية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.
وتلقت بلدية العين منذ بداية الحالة الجوية بلاغات من الجمهور عبر مركز الاتصال الطارئ 993 على مدار الساعة، حيث سجلت فرق الطوارئ 875 بلاغاً متعلقاً بتجمع مياه الأمطار، وتم التعامل مع أكثر من 861 بلاغاً، محققةً نسبة تعافٍ كلي تصل إلى 98%. وخصصت البلدية 167 صهريجاً، و53 مضخة، و24 جرافة، إلى جانب 151 آلية ومعدة خفيفة تشمل الجرافات والرافعات ومركبات نقل المخلفات النباتية ومعدات قص الأشجار ومركبات النقل الخفيف.
ويسهم الفريق الميداني في تعزير جهود التعافي الذي يتكون من 584 عاملاً مساعداً، إلى جانب 117 مهندساً ومشرفاً ومراقباً من الشركات المتعاقدة، فضلاً عن أكثر من 200 موظف من بلدية مدينة العين.
وأكدت بلدية مدينة العين مواصلة أعمالها الميدانية بوتيرة متواصلة وعلى مدار الساعة، عبر فرق متخصصة تعمل وفق خطط تشغيلية مرنة.

آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
