«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً

هالة الخياط (أبوظبي)



تواصلت أمس تأثيرات الحالة الجوية غير المستقرة على مختلف مناطق الدولة، حيث شهدت مختلف مناطق الدولة تكاثر السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تخللتها فترات من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وشهد مساء أمس سقوط الأمطار على الشارقة بغزارة ما أدى إلى جريان الأودية التي قطعت طريق مليحة شوكة وطريق الشارقة، إلى جانب سقوط الأمطار في دبي لتصل إلى مختلف مناطق الدولة خلال ساعات الليل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية حتى نهار اليوم، نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا.

وبلغت سرعة الرياح أمس 60 كم/س في بعض الفترات، ما أدى إلى اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عُمان.

وسجلت محطات الرصد الجوي يوم الأربعاء الماضي أعلى كميات أمطار في منطقة الطويين بواقع 47.9 ملم، تلتها المرجان بـ 39.7 ملم، ثم خورفكان بـ 33.3 ملم، وخطم الشكلة بـ 31.6 ملم، فيما سجل ميناء خورفكان 28.3 ملم، في دلالة على غزارة هطول الأمطار المصاحبة للحالة الجوية.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار تشكل السحب الركامية وسقوط أمطار على أغلب مناطق الدولة، تكون متفاوتة الشدة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض الفترات، إلى جانب اضطراب البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم غد السبت، حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، مع بقاء فرص نشاط الرياح المثيرة للغبار.

أما يوم الأحد، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً غرباً، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عُمان.

وفي يوم الاثنين، تستقر الأجواء نسبياً، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً غرباً، مع استمرار نشاط الرياح على فترات، بينما يميل البحر إلى التحسن ليصبح خفيف الموج في الخليج العربي، مع بقاء الاضطراب النسبي في بحر عُمان.

ورفعت الجهات المعنية في الدولة مستوى الجاهزية للتعامل مع ذروة الحالة الجوية، حيث كثّفت فرق الطوارئ من انتشارها الميداني، وعملت على متابعة تجمعات المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب التعامل الفوري مع أي بلاغات.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول، والالتزام بالإرشادات الصادرة لضمان السلامة العامة.