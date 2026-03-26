علوم الدار

"الداخلية" تنشر تنبيها للجمهور

شعار وزارة الداخلية
26 مارس 2026 23:42

وجهت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، تنبيها إلى الجمهور بشأن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة هذه الأيام.
وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نظراً للظروف الجوية السائدة، تدعوكم وزارة الداخلية إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بقوانين السير والمرور والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، تجنباً لانزلاق المركبات".

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً
الأنظمة الرقمية تعزز جاهزية دبي للحالة الجوية

وأضافت الوزارة "في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرَد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، تهيب الجهات المختصة بالجمهور الكريم بما يلي: توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل، خفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور، تجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه، عدم ارتياد البحر أو الشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية".
وأكدت الجهات المعنية أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، داعية إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية المعتمدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
التنبيهات
الحالة الجوية
التقلبات الجوية
آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
