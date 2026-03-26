"الداخلية" تنشر تنبيها للجمهور

وجهت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، تنبيها إلى الجمهور بشأن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة هذه الأيام.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نظراً للظروف الجوية السائدة، تدعوكم وزارة الداخلية إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بقوانين السير والمرور والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، تجنباً لانزلاق المركبات".

وأضافت الوزارة "في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرَد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، تهيب الجهات المختصة بالجمهور الكريم بما يلي: توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل، خفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور، تجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه، عدم ارتياد البحر أو الشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية".

وأكدت الجهات المعنية أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، داعية إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية المعتمدة.