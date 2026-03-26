علوم الدار

«إقامة دبي» تنظم مبادرة إنسانية لنزلاء مركز إيواء المخالفين بالعوير بعيد الفطر

توزيع بطاقات اتصال لتمكين النزلاء من إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم (من المصدر)
27 مارس 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

في لفتة إنسانية تجسد قيم العطاء والتراحم، نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مبادرة إنسانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، استهدفت نحو 500 نزيل من نزلاء مركز إيواء المخالفين – العوير، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الجوانب الإنسانية وترسيخ الروابط المجتمعية، وضمن فعاليات «العيد في دبي» وانسجاماً مع توجهات «عام الأسرة»، وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بما يعزز التواصل الإنساني بين النزلاء وأسرهم.
وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع أسرهم خلال هذه المناسبة المباركة، خاصة في ظل الظروف التي قد تحول من دون تواجدهم مع عائلاتهم، أو تحدّ من التواصل المباشر معهم نتيجة الأوضاع الراهنة، حيث تم توزيع بطاقات اتصال لتمكينهم من إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم. كما تضمنت المبادرة توفير خدمة الاتصال المرئي للنزلاء المسلمين، بما يتيح لهم التواصل مع أسرهم عبر الاتصال المرئي خلال عيد الفطر، في خطوة تعزز القرب الأسري رغم البعد الجغرافي والظروف المحيطة، وتسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم وتعزيز الروابط الأسرية، وترك أثر إنساني إيجابي لديهم.
وتعكس هذه الجهود التزام إقامة دبي بتعزيز البعد الإنساني في مختلف خدماتها، من خلال مبادرات نوعية تراعي احتياجات الأفراد وتدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي خلال المناسبات.
وتندرج هذه المبادرات ضمن نهج مؤسسي راسخ يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع وجودة الحياة.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
عام الأسرة
العيد في دبي
