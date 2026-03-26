علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم الملتقى القيادي الأول لعام 2026

أحمد سيف المهيري وكبار الضباط خلال افتتاح الملتقى (وام)
27 مارس 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الملتقى القيادي الأول لعام 2026، الذي نظمه قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بحضور مديري القطاعات الشرطية وكبار الضباط وعدد من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بهدف تسليط الضوء على إنجازات شرطة أبوظبي، ومشاركة التجارب الرائدة التي عززت مكانتها كنموذج متقدم في العمل الشرطي والأمني، من خلال استعراض مسيرة التميّز والابتكار، وتكامل الأنظمة والأصول، والارتقاء بالأداء المؤسسي. 
ويأتي انعقاد هذا الملتقى القيادي في إطار حرص القيادة العامة على ترسيخ مفاهيم الريادة والتميّز المؤسسي، واستعراض الإنجازات النوعية التي تحققت وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي واستراتيجيات التطوير المؤسسي المستدام.

وثمَّن معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، دعم القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير في دولة الإمارات، ليبقى الوطن دائماً في المقدمة والصدارة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي في الرؤية المستقبلية بتحقيق الأهداف والغايات الأساسية لتعزيز الأمن والأمان، وثقة المجتمع بأكثر الوسائل فاعلية. 
وأشاد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، بأهمية انعقاد هذه الملتقيات، مؤكداً أنها تشكِّل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات والاعتراف بالإنجازات، وتعزيز روح التنافسية الإيجابية بين منتسبيها وإداراتها، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتطويره، مشدداً على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوة، لاسيما في المرحلة الراهنة، والتحلي بالروح الوطنية، وجعل خدمة المجتمع في مقدمة الأولويات. 
وجرى خلال الملتقى عرض إنجازات القيادة العامة لشرطة أبوظبي لعام 2025 وتوجهاتها المستقبلية، وتكريم عدد من الفئات المتميزة في شرطة أبوظبي مثل المشاريع المتميزة، والتميز التقني والتميز في التحليل والدراسات الأمنية، وأفضل ضابط استجابة أمنية، وأفضل ضابط صف/ فرد استجابة أمنية، وأفضل مأمور عمليات وأفضل ضابط تحقيق (أمن جنائي)، والمتميزين في العمل الأمني الاستباقي (الجنائي)، وأفضل ضابط صف/ فرد في التأمين والحماية، وأفضل دورية استجابة أمنية، وأفضل دورية (ق7).
كما تم تكريم القائد الملهم، والضابط المتميز، وضابط صف/ الفرد المتميز والموظف المدني المتميز، وشرطي المستقبل، وفريق العمل المتميز، والمدربين المتميزين، والمتميزين في العمل الإنساني، والمتميزين في العمل المجتمعي، والمتميزين في خدمة المتعاملين، إضافة لتكريم الحاصلين على جوائز مؤسسية أو شخصية ساهمت في تعزيز السمعة المؤسسية لشرطة أبوظبي، وتكريم أصحاب براءات الاختراع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومستحقي ميدالية الصقر الطبقة الأولى، وتكريم مراكز الشرطة ضمن منظومة تنافسية بين مراكز الشرطة لمكافحة الجرائم والظواهر الإجرامية.

