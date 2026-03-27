الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منطقة الطويين في الفجيرة تسجل أعلى هطول للأمطار بواقع 47.9 ملم

منطقة الطويين في الفجيرة تسجل أعلى هطول للأمطار بواقع 47.9 ملم
27 مارس 2026 08:19

شهدت إمارة الفجيرة كمية أمطار متفرقة مع مرور المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الحالية، وسجلت منطقة الطويين التابعة للإمارة أعلى كمية أمطار على مستوى البلاد ليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الطويين في إمارة الفجيرة تصدرت قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 47.9 ملم، تلتها منطقة المرجان في إمارة رأس الخيمة بـ 39.7 ملم، ثم مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة بـ 33.3 ملم، فيما سجلت منطقة خطم الشكلة في إمارة أبوظبي 31.6 ملم.

غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً

وتسببت الحالة الجوية في انخفاض درجات الحرارة وجريان بعض الشعاب في المناطق الجبلية وسط دعوات مستمرة من الجهات المعنية بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية لضمان سلامة الجميع خلال هذه التقلبات الجوية التي يشهدها المنخفض في مختلف أرجاء البلاد.

المصدر: وام
آخر الأخبار
لامين يامال يكتب المسيرة المذهلة!
الرياضة
لامين يامال يكتب المسيرة المذهلة!
اليوم 12:00
بياستري الأسرع في التجارب الحرة الثانية باليابان
الرياضة
بياستري الأسرع في التجارب الحرة الثانية باليابان
اليوم 11:53
الأحوال الجوية تؤجل مباريات دوري رجال السلة
الرياضة
الأحوال الجوية تؤجل مباريات دوري رجال السلة
اليوم 11:30
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
الأخبار العالمية
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
اليوم 11:19
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
الرياضة
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
اليوم 10:52
