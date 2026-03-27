قائد عام شرطة أبوظبي يشيد بكفاءة فرق مسرح الجريمة وجاهزيتها للتعامل مع البلاغات

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي إدارة مسرح الجريمة، حيث أطّلع على مستوى الجاهزية الميدانية والإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في توثيق ومعالجة الأدلة الجنائية، وذلك في إطار حرص القيادة الشرطية على متابعة سير العمل وتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية.



واستمع خلال الزيارة إلى شرح حول آليات العمل المتبعة في التعامل مع مواقع الحوادث، والإجراءات الفنية المتقدمة في جمع الأدلة وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات العلمية، بما يسهم في دعم منظومة العدالة الجنائية وتسريع إجراءات التحقيق.



وأكد معاليه أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة مسرح الجريمة في دعم العمل الشرطي، مشيدًا بجهود الكوادر المتخصصة وكفاءتهم العالية في التعامل مع مختلف البلاغات والحوادث وفق أفضل الممارسات العالمية.