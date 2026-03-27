تنويه من شرطة الشارقة

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطريق إلى استخدام شارع الإمارات العابر للتنقّل بين إمارة الشارقة وبقية إمارات ومدن الدولة، نظراً لانسيابية الحركة المرورية عليه حالياً.

وتنصح السائقين المتجهين إلى المنطقة الشرقية بسلوك شارع الإمارات، ثم العبور عبر نفق طريق خورفكان، للوصول إلى المنطقتين الوسطى والشرقية بسهولة ويسر.





وتؤكد القيادة ضرورة تجنب الخروج إلا للضرورة في الوقت الراهن، حفاظاً على سلامة الجميع وتعزيزاً لانسيابية الحركة المرورية. وللاستفسار وطلب الدعم، يمكن التواصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة على الرقم 901 على مدار الساعة.