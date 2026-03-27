وزارة الدفاع: تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة

27 مارس 2026 16:07

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية  (27 مارس 2026) مع 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة قادمة من إيران. 

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 378 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوَّالاً، و1835 طائرة مسيرة. 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و11 طائرة مسيرة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، السويدية، والتونسية. 

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
اليوم 18:46
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
الرياضة
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
اليوم 18:45
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
الرياضة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
اليوم 18:29
قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
علوم الدار
قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"
اليوم 18:18
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
الرياضة
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
اليوم 18:10
