"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
27 مارس 2026 17:36


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة خاصة على البحر مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:05، والجزرالأول عند الساعة 16:28.

في بحر عمان، الموج مضطرب أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 19:19 والمد الثاني عند الساعة 06:48، والجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                        25 20 75 25

دبي                              25 20 75 25

الشارقة                          24 20 75 25

عجمان                          23 19 70 25

أم القيوين                       22 18 70 20

رأس الخيمة                    21 18 80 20

الفجيرة                          25 21 80 40

العـين                            24 20 50 10

ليوا                               26 20 60 15

الرويس                          25 21 80 25

السلع                             24 21 80 20

دلـمـا                             25 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى     23 22 75 30

أبو موسى                      23 22 75 30.

المصدر: وام
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
