الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"

قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
27 مارس 2026 18:18

وصلت قوافل إماراتية مجددًا إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، لتوفير احتياجات السكان وتقديم مساعدات تُخفف عنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي.

فقد وصلت قافلة "كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة" إلى القطاع محملة بمئات الأطنان من الملابس، لتدخل البهجة على قلوب العائلات المتعبة وتمنحهم شعورًا بالدعم والاهتمام.

شملت القوافل الملابس ومستلزمات أساسية، وذلك بدعم من المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تواظب على العمل المتواصل وإرسال المساعدات لأهالي غزة، لتؤكد أن العطاء لا يتوقف وأن الدعم مستمر للوصول لكل محتاج.

المصدر: وام
قطاع غزة
الفارس الشهم 3
قافلة مساعدات
الإمارات
كسوة عيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©