السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جهود ميدانية مكثفة في أبوظبي للتعامل مع آثار الحالة الجوية

جانب من تعامل فرق البلدية مع تداعيات الحالة الجوية (من المصدر)
28 مارس 2026 00:49

هالة الخياط (أبوظبي)

واصلت فرق بلدية مدينة أبوظبي جهودها الميدانية المكثفة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي تميزت بهطول أمطار متفاوتة الشدة، ما أدى إلى تشكل تجمعات مائية في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل حالات سقوط أشجار نتيجة الرياح المصاحبة. وأكدت البلدية أن الاستجابة تأتي ضمن خطة طوارئ متكاملة تم تفعيلها مسبقاً، بهدف ضمان سرعة التعامل مع البلاغات، والحفاظ على السلامة العامة، واستمرارية الخدمات في مختلف مناطق الإمارة.

أخبار ذات صلة
وعملت الفرق المختصة على مدار الساعة عبر نشر فرق ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات الثقيلة، شملت مضخات سحب المياه والتناكر والمركبات المتخصصة، حيث تم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والداخلية.
كما باشرت الفرق إزالة الأشجار المتساقطة والمخلفات الناتجة عن الرياح، وتأمين المواقع المتأثرة، بما يحد من المخاطر المحتملة على السكان والمركبات، ويعزز مستويات السلامة في المناطق السكنية والطرق الحيوية. وشهدت مراكز العمليات والطوارئ التابعة للبلدية استقبال عدد من البلاغات المتعلقة بتجمعات المياه وحالات سقوط الأشجار، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، عبر آليات استجابة سريعة أسهمت في تحقيق نسب تعافٍ مرتفعة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكدت البلدية أن فرقها تعمل وفق منظومة تشغيلية متكاملة تضمن المتابعة اللحظية للحالة الجوية، وتوزيع الموارد وفق الأولويات الميدانية، مع التركيز على المواقع الأكثر تأثراً.
وجرى تنفيذ هذه الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، ضمن منظومة عمل مشتركة، تهدف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقليل التأثيرات المحتملة للحالة الجوية على الحياة اليومية.
ودعت «بلدية أبوظبي» أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو مخاطر ميدانية عبر قنوات الاتصال المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالإرشادات الوقائية، خصوصاً تجنب مناطق تجمع المياه ومجاري السيول، وعدم الوقوف بالقرب من الأشجار أو الأعمدة خلال التقلبات الجوية.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©