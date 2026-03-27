علوم الدار

مبادرة استباقية بعجمان لخدمة المركبات المتضررة من الحالة الجوية

مركز شرطة المدينة الشامل
28 مارس 2026 00:49

عجمان (وام)

قال العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل، إن القيادة العامة لشرطة عجمان بادرت بتنفيذ مبادرة استباقية لتقديم خدمة إصدار شهادات إتلاف وفقدان للمركبات المتضررة، نتيجة تجمع مياه الأمطار في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.
وأوضح، أن المبادرة تهدف إلى التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم من دون عناء، من خلال إصدار الشهادات اللازمة للمركبات المتضررة أو لوحاتها المفقودة نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.
وأشار الكعبي إلى أن فرق الدوريات المرورية والأمنية تنفّذ على مدار الساعة مسحاً ميدانياً شاملاً لمختلف مناطق الإمارة، لا سيما المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه، حيث تم رصد المركبات المتضررة التي تعرض بعضها لأعطال أو تلف، إضافة إلى فقدان لوحات أرقام بعضها وأتاحت تقديم الخدمة عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، حيث تم إنجاز ما يتجاوز 94 ‎%‌‎ من هذه الخدمة عبر التطبيق، في تجسيد واضح لتقديم خدمات ذكية وسريعة تلبي تطلعات المجتمع.
وأضاف العقيد غيث خليفة الكعبي أن شرطة عجمان قامت بإصدار شهادات الإتلاف والفقدان بشكل استباقي، الأمر الذي يمكن أصحاب المركبات من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التأمين بسهولة ويسر، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، مما أسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمة واختصار مراحلها.
وأكد أن شرطة عجمان مستمرة في تطوير خدماتها الاستباقية التي تتجاوز توقعات المتعاملين، وخاصة خلال فترة الأزمات والكوارث، مما يعزز جودة الحياة ويجسّد دورها المجتمعي.

