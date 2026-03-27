«الحالة الجوية» تنحسر.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت مختلف مناطق الدولة أمس ذروة الحالة الجوية التي تأثرت بها خلال الأيام الماضية، حيث هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المناطق، تراوحت بين الغزيرة والبرد والأمطار الرعدية، ترافقت مع نشاط في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، نتيجة تأثير امتداد منخفض جوي سطحي وآخر في طبقات الجو العليا، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد أعلى كميات للأمطار يوم الخميس الماضي والتي كانت في شوكة بمعدل 77.5 ملم، كلباء (65.8 ملم)، أم الغاف (60.6 ملم)، وادي الطوى (57.2 ملم)، والذيد (53.9 ملم).

ومع دخول اليوم السبت، تبدأ حالة الطقس بالتحسن التدريجي، مع انحسار تأثير المنخفض الجوي وتراجع فرص تشكل السحب الركامية، لتسود أجواء أكثر استقراراً مقارنة بالأيام الماضية. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ آخر في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، بينما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويستمر التحسن غداً الأحد، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة على البحر، وتبقى مثيرة للغبار، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج.

وبيَّن المركز الوطني للأرصاد أن الطقس يوم الاثنين يكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب غرباً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع تحسن حالة البحر ليصبح خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي.

وبحسب توقعات المركز يكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع احتمالية هطول أمطار على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية والجزر، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، رغم تحسن الحالة العامة للطقس خلال الأيام المقبلة.