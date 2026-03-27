عبد العزيز العبيدلي: برامج «طاقة أبوظبي» خفّضت انبعاثات الكربون بنحو 15 ألف طن سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبد العزيز محمد العبيدلي، المدير العام في دائرة الطاقة في أبوظبي: «بمناسبة ساعة الأرض، تفخر دائرة الطاقة بالتقدم الملموس الذي تحقق في تعزيز كفاءة الطاقة. فقد أسهمت برامجنا في تقليل استهلاك الطاقة في المباني الحكومية المستهدفة بنسبة تزيد على 20%، وخفضت الانبعاثات الكربونية بنحو 15.000 طن سنوياً، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء في 170 منزلاً».

وأضاف: «كما أسهمت المبادرات التوعوية والتقنيات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النقل والصناعة بنسبة 12% تقريباً، ما يعكس التزامنا بتحقيق الاستدامة وترشيد الموارد»، مشيراً إلى أن ساعة الأرض تذكرنا بأن كل خطوة نحو كفاءة الطاقة تمثل استثماراً في مستقبل أكثر خضرة لأجيالنا القادمة، وأن مسؤوليتنا ليست فقط تحسين الأداء اليوم، بل ترسيخ ثقافة الاستدامة والوعي البيئي على مستوى المجتمع بأسره.

ودعا الجميع للمشاركة في هذه المبادرة العالمية، لتكون ساعة نقلّل فيها استهلاك الإنارة والأجهزة الأخرى، ولكنها لحظة تفكير وعمل نحو بيئة مستدامة، ولنصبح مستخدمي طاقة أكثر ذكاءً.