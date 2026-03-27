السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبد العزيز العبيدلي: برامج «طاقة أبوظبي» خفّضت انبعاثات الكربون بنحو 15 ألف طن سنوياً

عبدالعزيز العبيدلي
28 مارس 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تنحسر.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة
الإمارات تشارك اليوم في «ساعة الأرض»

قال عبد العزيز محمد العبيدلي، المدير العام في دائرة الطاقة في أبوظبي: «بمناسبة ساعة الأرض، تفخر دائرة الطاقة بالتقدم الملموس الذي تحقق في تعزيز كفاءة الطاقة. فقد أسهمت برامجنا في تقليل استهلاك الطاقة في المباني الحكومية المستهدفة بنسبة تزيد على 20%، وخفضت الانبعاثات الكربونية بنحو 15.000 طن سنوياً، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء في 170 منزلاً».
وأضاف: «كما أسهمت المبادرات التوعوية والتقنيات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النقل والصناعة بنسبة 12% تقريباً، ما يعكس التزامنا بتحقيق الاستدامة وترشيد الموارد»، مشيراً إلى أن ساعة الأرض تذكرنا بأن كل خطوة نحو كفاءة الطاقة تمثل استثماراً في مستقبل أكثر خضرة لأجيالنا القادمة، وأن مسؤوليتنا ليست فقط تحسين الأداء اليوم، بل ترسيخ ثقافة الاستدامة والوعي البيئي على مستوى المجتمع بأسره.
ودعا الجميع للمشاركة في هذه المبادرة العالمية، لتكون ساعة نقلّل فيها استهلاك الإنارة والأجهزة الأخرى، ولكنها لحظة تفكير وعمل نحو بيئة مستدامة، ولنصبح مستخدمي طاقة أكثر ذكاءً.

الانبعاثات الكربونية
دائرة الطاقة في أبوظبي
أبوظبي
دائرة الطاقة
ساعة الأرض
الاحتفال بساعة الأرض
الإمارات
انبعاثات الكربون
خفض انبعاثات الكربون
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
اليوم 00:51
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
اليوم 00:51
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
اليوم 00:51
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
اليوم 00:51
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
اليوم 00:51
