أحمد الرميثي: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «في إطار الاحتفاء بساعة الأرض، تشدّد دائرة الطاقة على الأهمية الجوهرية لكفاءة الطاقة، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. لقد أسهمت البرامج التي أطلقتها الدائرة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات اقتصادية بارزة».

وأكد أن ساعة الأرض مناسبة مهمة لتجديد التذكير بأن تضافر الجهود الفردية والمؤسسية قادر على إحداث أثر ملموس في حماية البيئة. ومن منطلق الحرص على ترسيخ هذه الثقافة، تواصل دائرة الطاقة العمل على تطوير السياسات الداعمة لكفاءة الطاقة، إلى جانب تشجيع تبني حلول مبتكرة ومستدامة في مختلف المشاريع الوطنية.

