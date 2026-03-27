السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد الرميثي: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية بأبوظبي

أحمد الرميثي
28 مارس 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

قال أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «في إطار الاحتفاء بساعة الأرض، تشدّد دائرة الطاقة على الأهمية الجوهرية لكفاءة الطاقة، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. لقد أسهمت البرامج التي أطلقتها الدائرة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات اقتصادية بارزة».
وأكد أن ساعة الأرض مناسبة مهمة لتجديد التذكير بأن تضافر الجهود الفردية والمؤسسية قادر على إحداث أثر ملموس في حماية البيئة. ومن منطلق الحرص على ترسيخ هذه الثقافة، تواصل دائرة الطاقة العمل على تطوير السياسات الداعمة لكفاءة الطاقة، إلى جانب تشجيع تبني حلول مبتكرة ومستدامة في مختلف المشاريع الوطنية.
وأضاف الرميثي: «تبرز ساعة الأرض أهمية التعاون والتكامل بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق نتائج فعالة في حماية كوكبنا. لذلك، تواصل الدائرة جهودها في تطوير السياسات التي من شأنها تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم استخدام حلول مبتكرة ومستدامة في جميع المشاريع الوطنية».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©