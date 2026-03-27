«الصحة - أبوظبي» تغلق خمس منشآت صحية في الإمارة

مقر دائرة الصحة في أبوظبي
28 مارس 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاقها مؤقتاً خمس منشآت صحية في الإمارة وإيقاف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب رصد ارتكاب مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية التي تنفذها الدائرة. 
وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان التزام المنشآت الصحية كافة بأعلى معايير الجودة والشفافية، وأنه تم التعامل معها بشكل فوري وحازم لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع. 
وشملت المخالفات المرتكبة إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو دون حضور المريض مقابل مبالغ مالية، وكذلك التلاعب بالبيانات الطبية والمستندات الرسمية وإرسالها عبر قنوات غير معتمدة. وشملت المخالفات المرتكبة أيضاً تشغيل ممارسين صحيين غير مرخصين أو تمكين أشخاص غير مخولين قانوناً من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية ومخالفة شروط وضوابط الترخيص الصادرة عن الدائرة، بما في ذلك عدم الالتزام بالنظم المعتمدة لحفظ السجلات الطبية والإجراءات المهنية. 
وأشارت الدائرة إلى أن قرار الإغلاق المؤقت يأتي لحين الفصل في المسؤولية الجزائية والتأديبية المترتبة على تلك الأفعال، وتعليق ترخيص العاملين كافة بتلك المنشآت مؤقتاً. 
ودعت دائرة الصحة - أبوظبي أفراد المجتمع إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية.

