السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء»: ملتزمون ببرنامج «أرتميس» وشراكتنا مع «ناسا»

جهود كبيرة للمركز في استكشاف الفضاء (أرشيفية)
28 مارس 2026 00:49

دبي (الاتحاد)

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء التزامه المستمر ببرنامج «أرتميس»، وشراكته مع وكالة «ناسا»، مشيراً إلى أنه يتابع تطوير قدراته في مجال مهمات استكشاف القمر بهدف تحقيق رؤيته وأهدافه.
جاء ذلك في بيان صحفي أمس بمناسبة إعلان وكالة «ناسا» حول العمل على بناء حضور مستدام للبشر على سطح القمر.
ويرحب مركز محمد بن راشد للفضاء بالتوجه الجديد لوكالة «ناسا»، والمتمثل بسلسلة المهمات المتتالية التي تم الإعلان عنها.
وقال: «لطالما كان تطوير بنى تحتية تحضِّر لوجود مستدام على سطح القمر غايةً أساسية لقطاع الفضاء عالمياً، واليوم يتطلع المركز إلى أن يكون جزءاً من هذه المسيرة».
وأشار المركز إلى أن دولة الإمارات ملتزمة برؤية طويلة الأمد في مجال استكشاف الفضاء، ويتجسد ذلك في كل ما يعمل عليه المركز والأهداف التي نسعى لتحقيقها.
وأضاف: «نحن اليوم أمام محطة تاريخية في مسيرة استكشاف الفضاء، وستواصل دولة الإمارات دورها المساهم فيها، بما يعكس طموحاتها الكبيرة».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©