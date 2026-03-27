جامعة ليوا تطرح بكالوريوس العلوم في «البيانات» وهندسة الذكاء الاصطناعي بحرمها في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة ليوا عن طرح بكالوريوس العلوم في علم البيانات وهندسة الذكاء الاصطناعي بحرمها الجامعي في العين ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026/2027، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع برامجها الأكاديمية في التخصصات التقنية المتقدمة.

ويأتي هذا التوسع بعد طرح البرنامج في حرم الجامعة بأبوظبي، ليصبح متاحاً للطلبة في كلا الحرمين الجامعيين في أبوظبي والعين.

وبحسب الجامعة، يُعد برنامج بكالوريوس العلوم في علم البيانات وهندسة الذكاء الاصطناعي أحد البرامج الهندسية الحديثة التي تواكب التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث يركز على تزويد الطلبة بمعارف متقدمة ومهارات عملية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية.

ومدة البرنامج هي أربع سنوات دراسية بإجمالي 133 ساعة معتمدة تدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في مجالات البرمجة وتحليل البيانات وتعلم الآلة والهندسة البرمجية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت الجامعة أن البرنامج يوفر للطلبة فرص التدريب العملي وتنفيذ مشاريع تطبيقية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على تطوير حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع الحكومي والصناعة والخدمات الرقمية.

وتشمل المسارات المهنية المحتملة لخريجي البرنامج وظائف متنوعة وموائمة لمتطلبات سوق العمل المعاصر، مثل مهندس تعلم الآلة، وعالم البيانات، ومهندس الذكاء الاصطناعي، ومهندس البيانات، ومحلل الأعمال الذكية.

وفي هذا السياق، أكد البروفيسور رائد أبو زعيتر، عميد كلية الهندسة والحوسبة في جامعة ليوا، أن طرح البرنامج في حرم الجامعة في العين يعكس حرص الجامعة على توسيع نطاق التخصصات المرتبطة بتقنيات المستقبل وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلبة للالتحاق بها.

وأضاف أن البرنامج صُمم ليجمع بين الأسس الهندسية المتينة والتطبيقات العملية المتقدمة في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتسارعة في دولة الإمارات والمنطقة.

وأشار إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يجعل هذه التخصصات من بين أكثر المجالات نمواً في سوق العمل، مؤكداً أن البرنامج يركز على تزويد الطلبة بالمهارات التحليلية والتقنية اللازمة لتطوير الأنظمة الذكية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، أن إطلاق البرنامج في حرم الجامعة في العين يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير برامج أكاديمية نوعية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتوسع بها، وبما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن طرح هذا البرنامج في حرم الجامعة في العين يعكس التزام الجامعة بخدمة مجتمع منطقة العين وتلبية طموحات أبنائها، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بما يعزز فرصهم في الانخراط في وظائف المستقبل.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تقديم برامج تعليمية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي وتعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات الوظائف المستقبلية، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.