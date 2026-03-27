قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
علوم الدار

"الأرصاد": تقلبات جوية حتى أول أبريل وأمطار مرتقبة منتصف الأسبوع

شعار المركز الوطني للأرصاد
28 مارس 2026 00:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، تبدأ بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً، يعقبه استقرار نسبي، قبل أن تعاود فرص هطول الأمطار الظهور مع منتصف الأسبوع وحتى الأول من أبريل المقبل.

وذكر المركز، في بيان الجمعة، أن طقس يوم السبت سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، غائماً جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود يوم الأحد طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، بالسرعات ذاتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

يستمر الطقس صحوا إلى غائم جزئياً يوم الاثنين المقبل مع ظهور السحب أحياناً ليلاً غرباً وعلى الجزر، بالتزامن مع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، بسرعة من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يتراوح البحر بين مضطرب ومتوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتتزايد يوم الثلاثاء كميات السحب ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وارتفاع في درجات الحرارة، وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الأربعاء، يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة شمالاً وشرقاً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

وتنشط رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
تقلبات جوية
المركز الوطني للأرصاد
أمطار
