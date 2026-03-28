السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر العُرس الجماعي الثاني عشر

28 مارس 2026 10:39

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، العُرس الجماعي الثاني عشر لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموّه، وبمشاركة 35 من أبناء الوطن. وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحّد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين. وهنّأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العرسان بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أُسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموّه بجهود اللجنة المنظمة وما قدّمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي. وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية التي تعزّز التلاحم والاستقرار الأُسري، وعلى ما توليه من اهتمام بأبناء الوطن. رافق سموّه، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

المصدر: وام
