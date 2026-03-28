علوم الدار

"الطوارئ والأزمات" و"الداخلية" تعلنان انتهاء الحالة الجوية واستقرار الأوضاع في الدولة

"الطوارئ والأزمات" و"الداخلية" تعلنان انتهاء الحالة الجوية واستقرار الأوضاع في الدولة
28 مارس 2026 11:37

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وعدد من الشركاء، اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمتابعة مستجدات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تقرير الحالة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، الذي أكد انتهاء الحالة الجوية على مختلف مناطق الدولة واستقرار الأحوال الجوية.

من جانبه ثمن الفريق جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية خلال فترة الحالة الجوية، ومستوى الجاهزية والاستجابة، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار في متابعة الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة من التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، ويسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية المجتمع، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة المختلفة بكفاءة واقتدار.

المصدر: وام
الإمارات
الأرصاد
وزارة الداخلية
الطوارئ والأزمات
