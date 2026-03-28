قطاع الإسكان في 2026.. مبادرات ومشاريع ضخمة تعزّز استقرار ورفاه الأُسر الإماراتية

شهد قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات انطلاقة مثالية خلال الربع الأول من عام الأسرة 2026، حيث تمّ الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الضخمة التي تعزّز استقرار ورفاه الأُسر الإماراتية.

وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين في مناطق الدولة كافة، وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تمّلُك المواطنين للسكن إلى نحو 91% حتى نهاية عام 2025 وهي من النسب الأعلى عالمياً.

وتفصيلاً، أعلنت إمارة أبوظبي عن صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليار درهم، استفاد منها 2652 مواطناً ومواطنة، وشملت قروضاً سكنية بقيمة 2.1 مليار درهم، استفاد منها 1415 مواطناً ومواطنة، ومساكن جاهزة بقيمة 1.82 مليار درهم، استفاد منها 914 مواطناً ومواطنة، وأراضي سكنية بقيمة 144 مليون درهم، استفاد منها 185 مواطناً ومواطنة.

وتضمنت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة 142 مليون درهم، استفاد منها 138 من المواطنين في الإمارة.

بدورها، خصّصت إمارة دبي 4631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم، تمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، ضمن حزم إسكان المواطنين في الإمارة.

وجاءت الحزمة الجديدة من الأراضي السكنية ضمن منظومة ورؤية تنموية شاملة لتطوير مجتمعات سكنية حديثة ورائدة، ستصمم وفق معايير التخطيط الحضري المستقبلية التي تربط بين المساحات الخضراء والمفتوحة بهدف توفير حياة صحية وآمنة، تعزّز التفاعل المجتمعي بين سكان الأحياء، ومراكز الخدمات المتكاملة التي تتميز بسهولة الوصول إليها وتوفير أرقى مستويات الخدمات، إلى جانب مرافق بنية تحتية شاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والحضري لكل منطقة، وذلك تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040.

من جهته، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لعام 2026 من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزّعوا على مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيدين.

وتعتزم إمارة الشارقة تخصيص منطقة جديدة في جبل الأشكل قرب نادي خورفكان للمعاقين، لإنشاء حي سكني، سيضم مئات البيوت للمواطنين، ويُسمّى «حي الأشكل».

ويوجد حالياً 270 مسكناً على مجموعتين قيد الإنشاء في منطقة الحرّاي في خورفكان، بينها 120 مسكناً في المديفي تم استلام مواقعها من قبل دائرة الإسكان بالشارقة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدّمت للمواطنين حتى نوفمبر 2025، ما مجموعه 221 ألف مساعدة سكنية، بقيمة 236 مليار درهم، الأمر الذي يعكس التزام قيادتها الرشيدة بترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.