علوم الدار

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حريق ثالث في محيط "كيزاد" نتيجة سقوط شظايا وإصابة إضافية لشخص سادس
28 مارس 2026 12:33

 أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أن الحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، أسفر عن وقوع حريق ثالث.

كما أكدت وقوع إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية نتيجة الحادث ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ست إصابات بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الثلاثة وتواصل الآن عمليات التبريد. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: وام
مكتب أبوظبي الإعلامي
الدفاعات الجوية الإماراتية
