قرقاش: قناعتنا أن الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بعض الصحافة ذهبتْ بعيداً في قراءة مواقف الإمارات، ولا بدّ من وضعها في سياقها الصحيح.



وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «ذهبتْ بعض الصحافة بعيداً في قراءة مواقف الإمارات، ولا بدّ من وضعها في سياقها الصحيح. نتعرّض لعدوان إيراني غاشم منذ أسابيع يستهدف كياننا وبنيتنا الحيوية ويهدّد حياة المدنيين، وهو ما نتصدّى له بثبات وكفاءة، فالدفاع عن السيادة والوطن شرف ومسؤولية. ومع ذلك نؤكد قناعتنا بأن الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار لعقود قادمة. من هنا تنطلق مواقفنا وتوجُّهاتنا».