"الفارس الشهم 3" تطلق "ماراثون زايد" في قطاع غزة

أطلقت عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة فعالية "ماراثون زايد" بمشاركة 500 متسابق، ضمن سلسلة من الأنشطة والبطولات التنشيطية التي تنفذها بهدف دعم الشباب والرياضيين بعد غياب الأنشطة الرياضية لأكثر من عامين نتيجة الأحداث الصعبة في القطاع.

انطلق السباق من مدخل مخيم البريج وصولًا إلى دير البلح وسط قطاع غزة وقطع المشاركون خلاله مسارًا من أربعة كيلومترات وسط أجواء حماسية، عكست إصرار الرياضيين على مواصلة الأنشطة الرياضية رغم التحديات.

شهد الماراثون تكريم الفائزين بالمراكز الأولى على منصة التتويج في خطوة تشجيعية لتحفيز المشاركين ودعم استمرار مثل هذه الفعاليات.

يأتي تنظيم ماراثون زايد، الذي عكست نتائجه روح التنافس والإصرار بين المشاركين، ضمن جهود عملية الفارس الشهم 3 المستمرة لدعم الشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.