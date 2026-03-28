«دبا الحصن» تستعيد انسيابية السير وتعيد المدينة لأجمل صورة

دبا الحصن (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبا الحصن انتهاء فرق العمل من التعامل مع آثار الحالة الجوية غير المستقرة التي شهدتها الدولة مؤخراً، مؤكدةً أن الجهود المكثفة والتنسيق المتكامل بين الفرق واللجان، وبالتعاون مع المجتمع، أسهمت في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، واستعادة انسيابية حركة السير، وإعادة المدينة إلى أجمل صورة.

وأكدت البلدية أن فرقها الميدانية المتخصصة عملت على مدار الساعة، حيث تم توزيعها وفق خطط مدروسة في المواقع الحيوية والمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، مدعومة بأسطول من الآليات الحديثة والصهاريج والمضخات المخصصة لسحب المياه، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل الفوري.

كما استعدت فرق العمل للتعامل مع تقلبات الطقس منذ بدايتها، من خلال تشكيل لجان مختصة مسبقاً، ومتابعة البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور عبر فرق مؤهلة، واستخدام معدات حديثة لمواجهة مختلف التحديات. وقد تمكنت الفرق من سحب مياه الأمطار من الشوارع وإزالة الأشجار المتكسرة بفعل الرياح القوية، بما يضمن سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

وبعد انتهاء الحالة الجوية، واصلت فرق البلدية أعمالها من خلال تنظيف المدينة وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن الأمطار، والعمل على استعادة انسيابية الحركة في الشوارع، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين فرق العمل والجهات المختلفة وروح الفريق الواحد، إلى جانب التعاون الإيجابي من أهالي المدينة، والذي أسهم في تسريع جهود الاستجابة والتعافي.

وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن: «إن تكامل الجهود خلال أمطار الخير يُعد نموذجاً يُحتذى في الجاهزية والاستجابة»، مضيفاً: «عملت الفرق المختصة بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، واستجابت بسرعة للبلاغات، ونفذت الأعمال الميدانية وفق خطط مدروسة، مما ساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة المجتمع».

وتابع اليحيائي: «ما تحقق جاء نتيجة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب التعاون الإيجابي من أهالي المدينة، والذي كان له دور محوري في دعم الجهود الميدانية».

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بلدية دبا الحصن مستمرة، بالتعاون مع شركائها، في تطوير منظومة العمل ورفع مستوى الجاهزية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق تطلعات قيادة حكومة الشارقة ويعزز جودة الحياة في المدينة، داعياً الله أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة على الجميع.