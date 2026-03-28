السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك

28 مارس 2026 21:44

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «احتفت دولة الإمارات اليوم باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك في أحد أهم سباقات العالم للخيول في عامه الثلاثين». 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إنجاز جديد لرياضة الإمارات… وإنجاز متجدد في نجاح التنظيم والاستضافة.. ونبارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم». 
وأوضح سموه: «الخيل رمز للسرعة.. والقوة.. والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر.. وكذلك دولة الإمارات.. وكذلك شعب الإمارات. حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها وقوتها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
