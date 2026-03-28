الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس السوري تسلمها عبدالله بن زايد

29 مارس 2026 00:27

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.
تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله معالي أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أسعد الشيباني، واستنكرا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدا حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكد معالي أسعد حسن الشيباني تضامن سوريا الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي أسعد حسن الشيباني على موقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات اعتداءات إيران الصاروخية الإرهابية على الإمارات ودول شقيقة
سوريا تتصدى لهجوم بمسيّرات على قاعدة عسكرية

 وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أسعد الشيباني، مؤكداً دعم دولة الإمارات للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وكل ما يسهم في تلبية تطلعاتهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
رئيس الدولة
سوريا
أحمد الشرع
محمد بن زايد
رسالة خطية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات اعتداءات إيران الصاروخية الإرهابية على الإمارات ودول شقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات اعتداءات إيران الصاروخية الإرهابية على الإمارات ودول شقيقة
29 مارس 2026
محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي» الـ 30 ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة وسباقات الخيل
محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي» الـ 30 ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة وسباقات الخيل
29 مارس 2026
بين بريق 2002 وشكوك 2026.. البرازيل تفقد الهيبة المونديالية
الرياضة
بين بريق 2002 وشكوك 2026.. البرازيل تفقد الهيبة المونديالية
اليوم 23:00
شعار القوات المسلحة الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن: إيران أطلقت 22 صاروخا على المملكة في أسبوع
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©