عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات اعتداءات إيران الصاروخية الإرهابية على الإمارات ودول شقيقة

29 مارس 2026 00:56

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.
وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ومعالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، ومعالي مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، ومعالي تيتو أنتونيو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية أنغولا.
وجرى، خلال الاتصالات، بحث الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.
وأعرب سموه وأصحاب الفخامة والمعالي الوزراء والمسؤولين عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية، التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.
وشددوا على حق الدول، التي تعرضت لهذه الاعتداءات، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.
وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم استقرار المنطقة، والاستجابة لتطلعات شعوبها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تهدد السلم والأمن الدوليين
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية
المصدر: وام
آخر الأخبار
لانا نسيبة ومحمد أبو شهاب خلال اللقاءات (الصور من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تهدد السلم والأمن الدوليين
29 مارس 2026
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية
29 مارس 2026
رجال إنقاذ إيرانيون يتفقدون موقعاً متضرراً جراء غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: زمن تهديد إيران للملاحة العالمية انتهى
29 مارس 2026
نازحون سودانيون يُعدّون وجبة طعام في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. تنظيم إرهابي عابر للحدود
29 مارس 2026
دخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات الحشد الشعبي في كركوك (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق عراقي أميركي لمواجهة الهجمات الإرهابية
29 مارس 2026
