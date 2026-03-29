تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، أفراد الجمهور إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار. وناشد السائقين بتوخي الحذر وإتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.

ونبه الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني.

وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية والتقارير الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات.