الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات الصحية": اليوم العالمي للطبيب محطة مهمة لاستشراف مستقبل الطب

«الإمارات الصحية»
29 مارس 2026 15:43

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للطبيب يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل مهنة الطب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، ولإبراز الدور الحيوي والمتجدد الذي يضطلع به الأطباء في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية، تركز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة.

 

وأشار، في تصريح اليوم بهذه المناسبة التي تصادف 30 مارس من كل عام، إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل جهودها في توفير بيئة عمل متطورة تمكن الأطباء من مواكبة المستجدات العالمية، من خلال تعزيز التكامل بين الخبرات الطبية والتقنيات الرقمية الحديثة، وتطوير منظومة متكاملة تدعم تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة.

 

وأضاف أن تنمية قدرات الأطباء تمثل استثماراً مباشراً في صحة المجتمع واستدامة القطاع الصحي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر طبية قادرة على قيادة التحول، والتكيف مع المتغيرات العالمية، وابتكار حلول نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.

 

وأكد السركال أن الأطباء سيظلون الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لتطور المنظومة الصحية، وشركاء محوريين في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر تقدماً واستدامة.

المصدر: وام
الإمارات
الطبيب الإماراتي
يوم الطبيب العالمي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©