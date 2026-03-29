"الإمارات الصحية": اليوم العالمي للطبيب محطة مهمة لاستشراف مستقبل الطب

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للطبيب يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل مهنة الطب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، ولإبراز الدور الحيوي والمتجدد الذي يضطلع به الأطباء في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية، تركز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار، في تصريح اليوم بهذه المناسبة التي تصادف 30 مارس من كل عام، إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل جهودها في توفير بيئة عمل متطورة تمكن الأطباء من مواكبة المستجدات العالمية، من خلال تعزيز التكامل بين الخبرات الطبية والتقنيات الرقمية الحديثة، وتطوير منظومة متكاملة تدعم تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن تنمية قدرات الأطباء تمثل استثماراً مباشراً في صحة المجتمع واستدامة القطاع الصحي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر طبية قادرة على قيادة التحول، والتكيف مع المتغيرات العالمية، وابتكار حلول نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.

وأكد السركال أن الأطباء سيظلون الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لتطور المنظومة الصحية، وشركاء محوريين في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر تقدماً واستدامة.