قرقاش: لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكراره

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس» أنه:"لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".

وأضاف معاليه:"لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي".

لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 29, 2026