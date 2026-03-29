الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكراره

أنور قرقاش
29 مارس 2026 15:05

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس» أنه:"لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".
وأضاف معاليه:"لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي".

"الإمارات الصحية": اليوم العالمي للطبيب محطة مهمة لاستشراف مستقبل الطب
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 16 صاروخاً باليستياً و42 طائرة مسيّرة قادمة من إيران

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
دول الخليج العربي
الإمارات
أنور قرقاش
رجل أفغاني يخوض عبر مياه الفيضانات في قندهار
الأخبار العالمية
فيضانات قوية بأفغانستان تودي بحياة 17 شخصاً
«الإمارات الصحية»
علوم الدار
"الإمارات الصحية": اليوم العالمي للطبيب محطة مهمة لاستشراف مستقبل الطب
عناصر من الطوارئ يجلون سكاناً من منطقة غارقة في مدينة بمنطقة القوقاز بداغستان
الأخبار العالمية
داغستان تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات قوية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
أرقام قياسية في مونديال الخيول تعزز ريادة الإمارات العالمية
الرياضة
أرقام قياسية في مونديال الخيول تعزز ريادة الإمارات العالمية
