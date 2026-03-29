قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء
29 مارس 2026 18:26

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. أشدنا خلاله بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة… وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين… وبحس المسؤولية الكبير لدى كافة فرق العمل في الدولة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «بقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله.. مؤسساتنا الوطنية تعمل بكل كفاءة.. وقواتنا الدفاعية تعمل بكل احترافية.. وقطاعنا الخاص يواكب التطورات بكل مسؤولية.. والجميع يعمل وفق الوعد الذي قطعه رئيس الدولة للعالم.. بأن الإمارات ستحافظ على كافة مكتسباتها.. وبأننا سنعود أقوى بإذن الله».

 وأكد سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء خلال الخمس سنوات القادمة.. لدينا قطاع حجمه أكثر من 44 مليار درهم تعمل به أكثر من 170 مؤسسة علمية ووطنية واقتصادية، وطورنا وأطلقنا 30 قمراً اصطناعياً.. ولدينا برنامج وطني لرواد الفضاء الإماراتيين.. ولدينا مهمة علمية في المريخ.. ومهمة جديدة نحو كوكب الزهرة وحزام الكويكبات... ومستمرون، بإذن الله، لنكون خلال الخمس سنوات القادمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في هذا المجال».

وأوضح سموه: «كما اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني... شراكتنا حول العالم في نمو.. وحضورنا الدولي يتوسع كل يوم.. وشبكة علاقاتنا الدولية التي طورناها عبر عقود راسخة ولله الحمد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للطب التكاملي والتي تهدف لبناء منظومة صحية شاملة توازن بين الطب التقليدي والطب الحديث.. واعتمدنا أيضاً اليوم مجموعة من الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة».

وقال سموه: «فخورون بشعبنا.. فخورون بجميع المقيمين على أرضنا.. وفخورون بنموذجنا التنموي القائم على التنافسية.. والمرونة.. والانفتاح.. والقوة والصلابة في وجه مختلف الظروف. نجاح دولة الإمارات قائم على ثوابت لم تتغير.. ولن تتغير.. بنية تحتية وتقنية متطورة.. ومنظومة تشريعية متقدمة.. وجودة حياة بين الأفضل عالمياً.. وحكومة حريصة على بناء تنمية شاملة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها.. ثوابتنا باقية.. ومسيرتنا مستمرة.. وعودتنا ستكون أقوى بإذن الله بعد مرور هذه الظروف الاستثنائية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
مجلس الوزراء
