رئيس الدولة ورئيس جمهورية الكونغو يبحثان علاقات التعاون وتطورات أوضاع المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو (الكونغو برازيفيل)، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأدان فخامته هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن جمهورية الكونغو مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، بما يعزز المصالح المتبادلة، ويخدم الأولويات التنموية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة دينيس ساسو نغيسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للكونغو في الانتخابات التي جرت مؤخراً، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات شعبه نحو التقدم والازدهار. فيما شكر رئيس الكونغو، سموه معرباً عن تمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.