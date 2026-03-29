الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة وجوني إيرنست عضوة مجلس الشيوخ الأميركي يبحثان التطورات الإقليمية

29 مارس 2026 21:34

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال مرئي، مع السيناتور جوني إيرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق إلى الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وأدانت جوني إيرنست هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
