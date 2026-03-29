«صون للرعاية والتأهيل».. منظومة متكاملة لحماية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع

آمنة الكتبي (دبي)



يشكّل مركز «صون للرعاية والتأهيل» في دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير بيئة متكاملة لرعاية وتأهيل الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، وفق برامج تربوية ونفسية وتعليمية متخصّصة تهدف إلى تعديل السلوك، وتعزيز فرص إعادة دمجهم في المجتمع، ويأتي المركز التابع لهيئة تنمية المجتمع في إطار جهود إمارة دبي لترسيخ منظومة متقدمة للرعاية الاجتماعية تقوم على الوقاية والتأهيل، وإتاحة الفرصة الثانية للأفراد، بما يعكس رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

ويستعد المركز لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة خلال العام الحالي، تحت مظلّة «وقايتي أولوية»، وهي مشروع «خطة الوقاية والتأهيل للمعرضين للجنوح»، كما يعمل المركز على توفير بيئة آمنة ومتكاملة تساعد الأحداث على تعديل السلوك، وتعزيز فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع، من خلال برامج متخصّصة تركّز على إعادة بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، بما يتيح لهم فرصة البدء من جديد والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما يركّز المركز على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين عبر فرق متخصّصة تضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتربويين، يعملون على إعداد خطط تأهيل فردية لكل مستفيد وفق احتياجاته، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مسار إعادة التأهيل، ويولي المركز أهمية كبيرة لاستمرار العملية التعليمية للأحداث خلال فترة وجودهم في المركز، حيث تم توفير فصول دراسية وبرامج تعليمية متخصّصة بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع التعليم، بما يضمن عدم انقطاع الحدث عن مسيرته التعليمية.

وتشمل البرامج التعليمية مسارات تعليمية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى برامج لتنمية المهارات المهنية والحياتية، بما يساعد المستفيدين على اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم للاندماج في المجتمع وسوق العمل مستقبلاً، كما يوفّر المركز برامج تدريبية وورش عمل في مجالات متعددة، تشمل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، إلى جانب برامج التوعية الدينية والاجتماعية، التي تُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأحداث.



تأهيل شامل

يضم مركز «صون للرعاية والتأهيل» مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة المصممة لدعم عملية التأهيل الشاملة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجات المستفيدين على مختلف المستويات، وتشمل مرافق المركز وحدات سكنية مخصّصة للأحداث، وفصولاً دراسية وقاعات تدريب متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مكتبة وقاعات للأنشطة الإبداعية، وملاعب وصالات رياضية تدعم البرامج الترفيهية والرياضية.

كما يضم المركز عيادة طبية تقدم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، إلى جانب مسجد ومرافق خدمية متعددة، فضلاً عن غرفة مخصّصة للتقاضي عن بُعد، تتيح للأحداث حضور الجلسات القضائية إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 48 حدثاً من الفتيان والفتيات، حيث يتم توزيعهم وفق برامج تأهيلية وإشراف متخصصين في مجالات علم النفس والعمل الاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمات متخصّصة تراعي احتياجات كل حالة على حدة.

يعتمد المركز على منظومة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، من بينها وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، ونيابة الأسرة والأحداث، وتهدف هذه الشراكات إلى توفير منظومة متكاملة تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يضمن تقديم خدمات تسهم في تحقيق أفضل النتائج في مجال إعادة تأهيل الأحداث.



تعزيز التعاون

كما يعمل المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية وفرص تعليمية تساعد المستفيدين على تطوير مهاراتهم، وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة التأهيل، لا يقتصر دور المركز على إعادة تأهيل الأحداث، بل يمتد ليشمل تنفيذ برامج وقائية تهدف إلى الحد من ظاهرة الجنوح بين الأطفال واليافعين، من خلال حملات التوعية المجتمعية والبرامج التثقيفية التي تستهدف الأسر والمؤسسات التعليمية.

كما يركّز المركز على دعم الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في تنشئة الأبناء، حيث يتم تقديم برامج إرشادية للأسر تساعد على تعزيز الترابط الأسري والوقاية من السلوكيات السلبية، التي قد تؤدي إلى الجنوح، ويجسّد مركز «صون للرعاية والتأهيل» رؤية دبي في تطوير منظومة متقدمة للحماية الاجتماعية تقوم على الرعاية والتمكين، وإتاحة الفرص الثانية للأفراد، بما يعكس نهج الإمارة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

ومن خلال ما يقدمه من برامج متكاملة وخدمات متخصّصة، يمثّل المركز نموذجاً متقدماً في مجال رعاية الأحداث وإعادة تأهيلهم، ويسهم في تعزيز استقرار المجتمع، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.