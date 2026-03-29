50 ألف مستفيد من احتفالية «إقامة دبي» للقوى العاملة بعيد الفطر

30 مارس 2026 02:17

دبي (الاتحاد) 

اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، احتفاليتها الافتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد، التي نظّمتها للقوى العاملة في إمارة دبي عبر منصة «Blue Connect»، في تجربة رقمية متكاملة عكست التزامها بتعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم الإنسانية، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة 2026». 
وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركين عبر المنصة الرقمية 10.500 مشارك.
وبالتوازي مع الفعالية الافتراضية، تم تنظيم فعاليات ميدانية داخل 16 سكناً عمالياً في كل يوم من أيام الاحتفال، بإجمالي 32 سكناً عمالياً، شهدت مشاركة إجمالية تجاوزت 40.000 عامل خلال يومي الاحتفال.
وتضمّن برنامج الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية والمسابقات الرقمية، بمشاركة عدد من المشاهير والفنانين الذين شاركوا افتراضياً من خارج الدولة، إلى جانب سحوبات على جوائز بلغ إجمالي عددها 365 جائزة، شملت سيارتين، و157 هاتفاً محمولاً، و20 تذكرة سفر، و30 سبيكة ذهب، و156 قسيمة شراء. 
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، أن نجاح الاحتفالية يعكس حرص إقامة دبي على تبنّي حلول مبتكرة للوصول إلى القوى العاملة وإشراكهم في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تُجسّد تقدير المؤسسة لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي. 

حلول مبتكرة

أكد العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس أثر هذه المبادرات في تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي، من خلال توفير منصات تفاعلية تواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع.
وتؤكد إقامة دبي، من خلال هذه المبادرة، استمرار التزامها بتطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التقدير والتسامح، عبر تسخير الحلول الرقمية لابتكار تجارب إنسانية شاملة تصل إلى جميع فئات المجتمع، وتُجسّد رؤية دبي كمدينة عالمية تحتفي بالتنوع وتضع الإنسان في صميم أولوياتها.

