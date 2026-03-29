رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله هجوماً إرهابياً استهدف منزله

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع معالي نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل معاليه في محافظة دهوك.

وجدد سموه، خلاله الاتصال، دعم دولة الإمارات كل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق.

من جانبه، أعرب معالي نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة وإقليم كردستان العراق خاصة.

وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وجدد معاليه إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.