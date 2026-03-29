الإثنين 30 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

720 شهادة لمن يهمه الأمر بتضرر المركبات جرّاء الأحوال الجوية بدبي

30 مارس 2026 02:17

دبي (الاتحاد) 

أصدرت شرطة دبي 720 شهادة «لمن يهمه الأمر» الخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، منذ يوم الاثنين الماضي، وبعد تقديم أصحاب السيارات المتضررة من الأحوال الجوية التي تسود الدولة في الوقت الحالي، طلباً للحصول عليها. 
وتوفر شرطة دبي خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر» على الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، حيث يستطيع المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» له إلكترونياً. 
ويتم التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر»، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على الشهادة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©