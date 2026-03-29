«أبوظبي للسلامة الغذائية» تعتمد إرشادات لحماية الإنتاج الزراعي بعد الحالة الجوية

أبوظبي (وام)



اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مجموعة من الممارسات والإرشادات الضرورية لضمان سلامة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بعد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، داعيةً المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة اتباعها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإرشادات تشمل الإجراءات الواجب اتخاذها في المزارع فور توقُّف الأمطار والرياح، إضافة إلى النصائح الخاصة بحماية الثروة الحيوانية في العزب.

وفيما يتعلق بإدارة التربة وصيانة شبكات الري، أكدت الهيئة على ضرورة العمل على تصريف المياه من المساحات المزروعة بشكل فوري بعد انتهاء الأمطار، ثم القيام بعملية الري المباشر لغسل المزروعات والتخلص من الأملاح المتراكمة حولها، مع أهمية العناية باستخدام الأسمدة لتعويض أي نقص في العناصر الغذائية، دون الإفراط في استخدامها بما قد يضرّ بالمزروعات.

كما شدّدت على أهمية اختبار كفاءة شبكة الري وصيانة الأجزاء المتضررة، وشقّ قنوات لتصريف المياه الراكدة لمنع انتشار الآفات والأمراض.

أما المزارع التي تعتمد على شبكات الري الجماعي فقد دعت الهيئة أصحابها إلى التحقق من سلامة الخطوط الناقلة للمياه وعدم تعرّضها للكسر، والتأكد من سلامة الخزانات للحفاظ على كميات المياه المستلمة من الشبكة، مع ضرورة التواصل عبر الخط الساخن لمكتب اتصال حكومة أبوظبي (800555) في حال انقطاع المياه أو ملاحظة أي أضرار في الخطوط الناقلة.

وفيما يخص التدابير اللازمة لحماية المحاصيل والوقاية من الآفات والأمراض، نصحت الهيئة برشِّ المحاصيل بالمركبات النحاسية، ورشِّ أشجار الفاكهة المثمرة بمركبات الكالسيوم بعد زوال أثر مياه الأمطار تجنباً للإصابات الفطرية.

كما أوصت بتأجيل عمليات الحصاد وقطف وجمع الثمار، خصوصاً الخضراوات، إلى حين جفافها لضمان عدم تعرّضها للتعفن، مع ضرورة الكشف عن الدرنات في المحاصيل الدرنية مثل البطاطس للتأكد من سلامتها واستبعاد التالف منها وتطبيق الإجراءات الوقائية عند الحاجة.

أما بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية فقد أعدّت الهيئة مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها لحماية الحيوانات بعد انتهاء الحالة الجوية، ومنها الإسراع بتنظيف العزبة من مخلفات الأمطار والتخلص من برك المياه وتجفيف أرضيات الحظائر، وإزالة الأجسام المتطايرة بفعل الرياح، مع تفضيل رش الأرضيات بمواد مثل النورة أو الكبريت الزراعي.



نصائح

دعت الهيئة إلى كشف الحشائش المغطاة بعد التقلبات الجوية وتعريضها لأشعة الشمس والهواء لسحب الرطوبة منها، والتخلص من الأعلاف التالفة لضمان عدم تأثيرها على الأعلاف السليمة.

وأوصت بزيادة الأعلاف ذات القيمة الغذائية العالية بنسبة تتراوح بين 10 و20% لأسبوعين بعد انتهاء التقلبات الجوية، وتقديم فيتامين C لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً لتخفيف الضغط عن الحيوانات ورفع مناعتها.

ودعت أصحاب المزارع والعزب إلى ضرورة مراجعة مراكز الإرشاد الزراعي أو العيادات البيطرية عند الحاجة إلى مساعدة فنية.