عبدالله بن زايد يدين استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات الاستهدافَ، أو التهديد باستهداف، للبنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية؛ إذ يُشكّل ذلك انتهاكاً صريحاً وجسيماً لأحكام القانون الدولي ومبادئه الراسخة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله أو تبريره. وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن ترويع ملايين المدنيين.

وأشار سموه إلى أن تحويل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والممرات البحرية الدولية إلى أهداف عسكرية لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يُعرّض استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية لمخاطر جسيمة، ويقوّض الأمنين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن البنية التحتية المدنية ليست ساحة حرب، وأن استهدافها يشكل تجاوزاً خطيراً وخطاً أحمر لا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف.

وشدد سموه على ضرورة الكفّ الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام الصارم بحماية أرواح المدنيين، وصون المنشآت المدنية، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات.