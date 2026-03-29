صيانة 83 جسراً ونفقاً ونحو مليون متر مربع من الطرق في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



نفّذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لـ «دائرة البلديات والنقل»، حزمة واسعة من مشاريع صيانة وتطوير البنية التحتية خلال العام الماضي، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق والجسور، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة في الإمارة.

ووفقاً للتقرير السنوي لبلدية مدينة أبوظبي لعام 2025 الصادر مؤخراً، نفّذت البلدية برنامجاً متكاملاً لرفع كفاءة الأصول الحيوية المرتبطة بالطرق، شملت أعمال الصيانة لـ83 جسراً ونفقاً للمركبات والمشاة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، ضمن خطة دورية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية وضمان استدامتها، بما يتماشى مع النمو العمراني المتسارع في الإمارة.

وفي إطار تحسين جودة الطرق والمرافق المرتبطة بها، تضمنت الأعمال تنفيذ 33.921 متراً مربعاً من أعمال البلاط الخاصة بالأرصفة والممرات، إضافة إلى 1.003.068 متراً مربعاً من أعمال الأسفلت لتأهيل طبقات الرصف، ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة لمستخدمي الطريق.

كما نفّذت البلدية 10.281 متراً من الحواجز المرورية في عدد من المواقع الحيوية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز عناصر السلامة على الطرق، والحدّ من المخاطر المرورية، وتحسين مستويات الأمان لمستخدمي المركبات والمشاة على حدٍّ سواء.

وفي جانب البنية التحتية المرتبطة بالإنارة، أشار التقرير إلى تنفيذ برنامج متكامل لصيانة وتحديث شبكات الإنارة في المدينة، حيث شملت الأعمال صيانة 3.155 كشاف إنارة و2.049 كابلاً كهربائياً، إلى جانب استبدال 5.515 عمود إنارة، وصيانة 6.380 لوحة تحكُّم لضمان كفاءة تشغيل أنظمة الإنارة العامة.

كما تضمنت أعمال الصيانة الدورية صيانة 40.078 عمود إنارة في مختلف مناطق المدينة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على كفاءة منظومة الإنارة، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وفي المرافق العامة.



تعكس هذه المؤشرات حجم الجهود التي تبذلها البلدية للحفاظ على جودة وكفاءة البنية التحتية في العاصمة، بما يدعم استدامة الأصول البلدية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوّار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية متكاملة تتبنّاها بلدية مدينة أبوظبي لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة تواكب النمو الحضري والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في المدينة.