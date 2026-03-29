بلدية عجمان تنفذ مشاريع عدة لزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة

عجمان (وام)



أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تنفيذ جملة من مشاريع الزراعة وتشجير المرافق الترفيهية، وتعزيز المساحات الخضراء في الإمارة، بما يسهم في تحقيق راحة وسعادة المجتمع ورفع جودة الحياة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030. وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن المشاريع تأتي ضمن خطط متكاملة وشاملة تغطي مناطق الإمارة كافة. وأوضح أن الدائرة تنفذ حالياً مشروع تجميل جانبي شارع الشيخ محمد بن راشد بطول 18 كيلومتراً، وبتكلفة تبلغ 9 ملايين درهم، إضافة إلى إنشاء ممشى مزدوج للدراجات الهوائية و«السكوتر» بطول يقارب 12 كيلومتراً، إلى جانب ممشى مطاطي بطول كيلومتر واحد، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 60%.

وأشار الحوسني إلى مشروع ري وتجميل الواجهة البحرية، والذي يتضمن أعمال الري والزراعة للواجهة البحرية الجديدة بطول 3 كيلومترات، بهدف تجميل المنطقة المحيطة بممشى الجري وممشى الدراجات وأماكن اللعب والاستراحة، باستخدام نباتات تتناسب مع البيئة البحرية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتعتزم الدائرة البدء في تنفيذ مشروع حديقة المجتمع في منطقة المنتزي على مساحة 30 ألف متر مربع، وستحتضن الحديقة أول نموذج لقبة زجاجية خضراء تحتوي على أنظمة لمحاكاة البيئات الجليدية والاستوائية والصحراوية، بتكلفة تقارب 5 ملايين دولار، فيما تبلغ تكلفة الحديقة نحو 11 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2027.

وأوضح أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أنه يجري حالياً استكمال مشروع إنشاء 12 حديقة سكنية في مناطق مختلفة من المدينة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 65%، على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2028.

كما تعمل الدائرة على تنفيذ مشروع لتأهيل المرافق الترفيهية، بما يتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بأصحاب الهمم، لضمان توفير بيئة ترفيهية شاملة ومهيأة لجميع فئات المجتمع.