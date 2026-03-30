الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": حالة جوية خفيفة حتى الأول من أبريل

أرشيفية
30 مارس 2026 11:44

توقّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بحالة جوية خفيفة اعتباراً من يوم غد وحتى الأول من أبريل الجاري، نتيجة مرور امتداد منخفض جوي تصاحبه سحب تتحرك من الغرب إلى الشرق، مع تزايد كميات السحب تدريجياً من صباح يوم غد وحتى ظهر يوم الأربعاء.

 

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع فرص لهطول أمطار غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

 

أخبار ذات صلة
ويتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، ثم تتحول إلى شمالية غربية بعد ظهر الأربعاء، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

 

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تضطرب أحياناً مع السحب، ويصبح الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الأربعاء بعد الظهر، فيما يكون بحر عُمان مضطرباً أحياناً.

المصدر: وام
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©